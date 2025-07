O peso do uso estratégico (ou negligente) de dados sensíveis

No noticiário internacional do dia, uma verdade premente: estamos vendo uma reconfiguração na forma como dados, informações e até mesmo o poder são gerenciados e, por vezes, expostos. Há uma tensão crescente entre a privacidade individual, a segurança nacional e a busca incessante por controle e informação.

A era da vigilância

Meta fecha acordo bilionário e mantém segredo de Zuckerberg

Em um movimento que mal permitiu o início do julgamento, a Meta (antigo Facebook) e Mark Zuckerberg selaram um acordo de US$ 8 bilhões com acionistas, encerrando um processo que acusava a empresa de operar como uma "operação ilegal de coleta de dados". O ponto crucial? Zuckerberg evitou testemunhar sob juramento, esquivando-se de semanas de escrutínio público sobre as práticas de privacidade de sua companhia. Esse desfecho reforça como as gigantes da tecnologia continuam encontrando formas de evitar a responsabilização pública completa, mesmo após multas pesadas. Leia mais.

EUA compartilham dados de beneficiários do Medicaid com agência de imigração

Numa medida polêmica e silenciosa, o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) dos EUA agora tem acesso a dados sensíveis de 79 milhões de inscritos no Medicaid, (programa do sistema de saúde público norte-americano) incluindo informações pessoais como etnia e número de seguro social. O acordo, entre o CMS (Medicare & Medicaid) e o Departamento de Segurança Interna, visa rastrear imigrantes em situação irregular. Vinte estados já contestam a medida judicialmente, e críticos alertam para um "efeito amedrontador" que pode afastar pessoas necessitadas de serviços de saúde. Leia reportagem da agência Associated Press (texto em inglês).