Passageiro força avião a fazer pouso nos EUA: 'Meu laptop é uma bomba'

Um avião que partiu da Flórida com destino Pa Virgínia, nos EUA, precisou fazer um pouso de emergência depois que um passageiro afirmou que seu laptop era uma bomba.

O que aconteceu

Identificado como Taj Taylor, de 27 anos, teria dito a outro passageiro que o computador que carregava era um explosivo. A situação ocorreu no dia 6 de julho durante o voo 1023 da companhia aérea Allegiant, com destino a Roanoke, na Virgínia, conforme o Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas.

Assustado, o homem falou imediatamente aos comissários de bordo sobre o que havia ouvido de Taylor. Segundos os investigadores, várias outras testemunhas no avião também teriam escutado o suspeito fazer a afirmação.