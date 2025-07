Filha de desafeto de Trump, promotora do caso Epstein é demitida

Ex-diretor do FBI, pai de Maurene foi demitido no 1º governo Trump

James Comey e Donald Trump são desafetos de longa data. O então diretor do FBI foi desligado do órgão em maio de 2017, quando liderava uma investigação criminal para apurar se os assessores de Trump conspiraram com o governo russo para influenciar o resultado da eleição presidencial de 2016.

Trump nega. Na época, o presidente dos EUA justificou a demissão pela atuação de Comey na investigação sobre o uso de um servidor de e-mail privado por Hillary Clinton durante sua gestão como secretária de Estado, de 2009 a 2013. O caso veio à tona em 2015, em meio à campanha presidencial em que Clinton e Trump eram rivais.

Post enigmático do pai de Maurene levou governo a investigá-lo. Comey publicou uma foto no Instagram, em maio deste ano, de conchas em uma praia com a inscrição "86 47". Segundo Trump, a publicação era um pedido de assassinato. Apoiadores do presidente afirmam que "86" é uma gíria antiga para demitir ou remover, enquanto Trump é o 47º presidente dos EUA.

Mais recentemente, presidente afirmou, sem provas, que arquivos relacionados a Epstein foram forjados pelo ex-diretor do FBI. De acordo com a CNN, uma pessoa familiarizada com a demissão da promotora disse que o fato de ela ser uma Comey teria levado à sua demissão, já que seu pai está "constantemente atacando a administração".

Entenda o caso Epstein