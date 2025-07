Trump pede à Suprema Corte dos EUA que rejeite contestação às suas tarifas

As tarifas, em vigor desde abril, aplicam uma alíquota-base de 10% e taxas mais altas para alguns parceiros comerciais. Trata-se do maior aumento nos impostos de importação do país desde as taxas Smoot-Hawley de 1930.

Trump defende que as tarifas são necessárias para equilibrar o comércio e proteger as empresas e trabalhadores dos EUA contra déficits comerciais persistentes.