Trump vê Brics como uma ameaça direta à 'hegemonia do dólar', diz professor

Mas afeta muito os interesses americanos, na cabeça do Trump afeta a postura norte-americana no mundo. Por isso a preocupação com o Brics. O Brasil, com muito protagonismo. O Brasil foi sede agora, há bem poucos dias, da cúpula no Rio de Janeiro. Então, sem dúvida alguma, são fatores que contribuíram para Trump ter essa percepção ruim do Brasil, completamente infundada.

Paulo Velasco, professor de relações internacionais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje que o Brics não foi criado para brigar com outros países, mas sim para discutir problemas de maneira pacífica.

Paulo Velasco deu razão ao presidente brasileiro e explicou os reais objetivos dos países que compõem o Brics, que tem ganhado envergadura nos últimos anos.

O presidente Lula tem razão. O Brics não foi criado contra um país específico. O Brics foi criado como produto, na verdade, de uma realidade de transição sistêmica de poder, na década de 2000 os países ditos emergentes ganhando força, ganhando envergadura, decidiram se juntar num agrupamento para ampliarem de maneira combinada, a sua voz na cena internacional, impactarem mais e melhor nas agendas internacionais variadas.

Esse era o objetivo inicial do Brics, que teve um protagonismo muito grande na gestão da crise financeira ali, já nos anos 2008, 2009, 2010, quando tinha acabado de ser criado, os países Brics ajudaram a enfrentar aquela crise, e atuando dentro do G20 naquele contexto.