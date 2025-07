Mais de 11 milhões de refugiados podem perder ajuda humanitária, alerta ONU

Pelo menos 11,6 milhões de refugiados correm o risco de perder acesso à assistência humanitária devido a cortes nas doações feitas por países parceiros. É o que aponta o relatório, divulgado nesta sexta-feira (18), do Acnur, agência da ONU especializada no assunto.

O que aconteceu

De acordo com o relatório, o Acnur necessita de aproximadamente US$ 10,6 bilhões anuais para financiar projetos de assistência aos refugiados. E até o momento, apenas 23% do valor foi repassado para a agência.

Países doadores como Suécia, França, Japão e Estados Unidos reduziram significativamente suas contribuições financeiras aos projetos de assistência humanitária. O menor investimento das nações doadoras se deve a cortes nos orçamentos governamentais por decisão política e econômica.