Cidade submersa da Itália 'volta' à tona com escavações e turismo

Tudo o que historiadores sabiam é que, por volta do ano 322 a.C., os romanos tomaram Pithecusae dos gregos e a rebatizaram. Estes eventos estão documentados nos textos dos filósofos e escritores romanos, mas ao procurar por Aenaria, encontrava-se muito pouco: em vez das necrópoles e cerâmicas que os gregos deixaram, havia poucos túmulos e gravações em rocha que indicavam a presença dos exércitos dos césares ali, segundo a rede britânica BBC. Por isso, acreditava-se que os romanos nunca tinham se fixado propriamente na região, apesar de conquistá-la.

Até que marinheiros encontraram em 2011 a tal cidade perdida de Aenaria. Eles seguiram as pistas de dois mergulhadores que encontraram cacos de cerâmica romana em 1972 próxima à costa leste de Ísquia.

Ao levarem a escavação ao fundo do mar 40 anos depois, os marinheiros encontraram as ruínas de um enorme cais romano. Ela estava enterrada a dois metros de profundidade do solo vulcânico —com moedas, ânforas (espécie de vaso), mosaicos, casas e até os destroços de um navio de madeira, reportou a época o jornal italiano La Repubblica.

Por que cidade desapareceu?

Arqueólogos acreditam que, entre os anos 130 e 150 d.C., o vulcão Cretaio entrou em erupção e provocou o desaparecimento de Aenaria. Ao contrário do que aconteceu com Pompeia, que foi soterrada por lava, Aenaria teria sofrido com os tremores de terra que se seguiram e afundou na Baía de Cartaromana. Não há documentação, porém, do fato.