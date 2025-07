Trump quer virar pedra: por que ideia de ir pro Rushmore é arriscada?

Entre os tipos de veias do Monte Rushmore estão grandes cristais de pegmatito, frágeis demais para serem esculpidos. Ele ainda encontrou quartzo rosa, segundo o Times, que o forçou a mudar a posição do rosto de Roosevelt para mais para perto de Jefferson e torná-lo mais fino. Os cristais são parte do motivo pelo qual o cabelo de Lincoln parece um tanto desarrumado no retrato, já que a rocha tem porções em que esculpir detalhes pode ser perigoso.

O Monte Rushmore ainda possui rachaduras naturais de diversos tamanhos e profundidades. Muitas delas são visíveis e o artista teve que as contornar para não deixar a rocha instável.

Desde 1989, cientistas monitoram a estabilidade do Monte Rushmore e já mapearam 144 fraturas. Em 1998, uma rede de medidores foi instalada ali para monitorar a situação. Ainda segundo o jornal americano, cientistas se preocupam menos com atividade sísmica que não é comum na área, mas bem mais com o movimento natural das rochas diante do congelamento no inverno e o descongelamento no verão.

Rachaduras horizontais costumam ser seladas para evitar a infiltração de água. Já as verticais precisam ser mantidas abertas para que a água drene naturalmente da montanha.

Uma das preocupações com um rosto adicional é que você possa 'ativar' estas fraturas. Se você remover material, poderá estar removendo sustentação. É extremamente difícil, senão impossível, esculpir um rosto a mais no Monte Rushmore. Paul Nelson, engenheiro geomecânico e ex-supervisor do Sistema de Monitoramento Rock Block no Monte Rushmore, ao Times.

Rosto pré-esculpido poderia ser adicionado à montanha? Não. Ela não pode suportar o peso adicional —0,028 metro cúbico de granito pesa pouco mais de 77 kg. Optar por um material diferente criaria outros problemas estéticos, já que as rochas envelheceriam de forma diferente.