Trump enfrenta primeira revolta do MAGA

A relação de Donald Trump com sua base eleitoral mais fiel - os apoiadores do movimento Make America Great Again (MAGA) - enfrenta sua maior crise.

O motivo? A polêmica em torno da divulgação de uma suposta lista de clientes do empresário Jeffrey Epstein, condenado por exploração de prostituição e aliciamento de menores e morto na cadeia em 2019.

Ontem, o presidente americano ordenou à procuradora-geral, Pam Bondi, que divulgasse a transcrição de todos os depoimentos do processo de Epstein. Mas ele anotou que a ação está "sujeita a autorização judicial".