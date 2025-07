Trump processa dono da Fox News por matéria que o liga ao caso Epstein

Suposta carta escrita por Trump tinha conteúdo obsceno. De acordo com o WSJ, a missiva continha o esboço de uma mulher nua, acompanhado por uma assinatura do hoje presidente norte-americano, e a seguinte mensagem dele a Epstein: "Feliz aniversário. Que todos os dias seja outro segredo maravilhoso".

Trump afirma que a carta é "falsa, maliciosa e difamatória". O republicano demonstrou irritação com a revelação do conteúdo, que ele afirma ter sido "fabricado" pelo jornal.

Rupert Murdoch, que é um dos principais magnatas de mídia do mundo, não se manifestou sobre o processo. As empresas que fazem parte de seu conglomerado também não emitiram comunicado. O WSJ é um dos principais jornais impressos em circulação nos EUA. Murdoch também é o fundador do canal Fox News, emissora líder de audiência no país, atualmente sob o comando do filho mais velho do magnata, Lachlan Murdoch.

Trump é pressionado por aliados

Trump determinou hoje a divulgação de documentos relacionados ao caso do investidor Jeffrey Epstein, acusado de crimes sexuais. O chefe da Casa Branca pediu à procuradora-geral Pam Bondi a divulgação de todos os depoimentos "relevantes" do processo judicial relacionados a Epstein, que foi encontrado morto em sua cela em 2019, antes de ser julgado.

A decisão de divulgar os depoimentos estará "sujeita à aprovação do tribunal", declarou Trump. O movimento do presidente é uma tentativa de acalmar parte de seus apoiadores que pede maior transparência sobre a investigação dos crimes cometidos por Epstein.