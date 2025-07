Alvo de ação bilionária de Trump, jornal promete responder 'vigorosamente'

Temos plena confiança no rigor e na precisão de nosso trabalho jornalístico e nos defenderemos vigorosamente contra qualquer ação. Porta-voz do Dow Jones, grupo proprietário do Wall Street Journal

Trump entrou com a ação contra grupo de mídia, Rupert Murdoch e dois repórteres do jornal, todos acusados de difamação. No processo, que corre no tribunal federal do Distrito Sul da Flórida, ele alega que os acusados agiram com "intenção maliciosa", o que lhe causou danos financeiros e de reputação.

Republicano negou veracidade da reportagem do jornal e ironizou Murdoch. "Estou ansioso para que Rupert Murdoch testemunhe no meu processo contra ele e seu 'monte de lixo' de jornal, o WSJ. Será uma experiência interessante!!!", publicou Trump na rede Truth Social na manhã de ontem.

Murdoch também é o fundador da Fox News, emissora líder de audiência nos EUA. Atualmente, o canal é comandado pelo filho do magnata, Lachlan Murdoch.

Antes do embate, Fox News era considerada "pró-Trump". Ao longo do primeiro mandato presidencial do republicano e de suas campanhas políticas, a cobertura do canal era vista pelo público como amplamente favorável aos seus posicionamentos. Isso se dava, em parte, pela presença de apresentadores conservadores que defendiam suas ideias e, em outra, pela divulgação de pautas alinhadas ao trumpismo, como o combate à imigração ilegal e críticas à mídia tradicional.

Setores da Fox, no entanto, como programas de hard news, mantiveram posturas mais críticas a Trump nos últimos anos. A emissora enfrentou atritos com o republicano após reconhecer a vitória de Joe Biden em 2020, por exemplo, o que levou parte da base trumpista a migrar para canais americanos mais alinhados à extrema direita.