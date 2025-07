'Piratinha do ar': como adolescente de 16 anos sequestrou avião em 1980

Guedes, então, pediu para que o jovem entregasse as balas da arma que usava. "[Ele] Pensou durante algum tempo. Houve uma cena um bocado patética, porque ele só me deu cinco balas, e ficou com uma. Eu expliquei que sabia alguma coisa de armas e que as pistolas tinham pelo menos seis balas, então estava faltando uma. E ele disse: 'Esta é para mim, vou acabar aqui', dando a sugestão de que, eventualmente, poderia se suicidar. Aí acabamos os dois com lágrimas nos olhos, literalmente", contou o copiloto ao Observador.

Antes que o sequestro fosse finalizado, a aeronave retornou para Lisboa. Os pilotos alegaram às autoridades locais que continuavam sob sequestro e que iam partir com destino desconhecido. "Os espanhóis, que queriam ver-se livres de nós, colocaram combustível nos tanques e deixaram-nos decolar com o sequestrador a bordo", relembrou Guedes. Ao chegar em Lisboa, Rodrigues foi preso.

José Correia Guedes, a esposa, e Rui Rodrigues, conhecido em Portugal como "piratinha do ar", em sua festa de 60 anos Imagem: Reprodução/Facebook/O Aviador

Quando saiu da cadeia onde havia ficado em prisão preventiva por seis meses, Rodrigues foi até a casa de Guedes, que o convidou para jantar. Meses depois, no julgamento, o copiloto depôs a favor do jovem. O caso foi marcado pela relação entre os dois, e a mídia portuguesa repercutiu a postura do copiloto em relação ao sequestrador. "O rapaz era muito inteligente, que teve um momento infeliz", dizia Guedes.

Nas décadas seguintes, ambos protagonizaram raros episódios juntos. Em 2023, Rodrigues convidou Guedes e a esposa para sua festa de 60 anos. Aposentado do cockpit, Guedes atualmente é escritor a comentarista na CNN Portugal.

Rodrigues foi julgado pelo sequestro cinco anos depois. O "piratinha do ar" confessou que o dinheiro exigido no sequestro seria usado para sanar dificuldades financeiras da família. "Fiz o que fiz apenas para tentar resolver problemas familiares", disse o jovem no julgamento, conforme o Observador.