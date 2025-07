Amigos e rivais: geopolítica 'impõe limites' à relação entre Trump e Putin

Políticos autoritários são mais admirados por Trump porque ele associa liderança à demonstração de força. "Ele valoriza quem o bajula e interpreta esse tratamento como sinal de respeito, o que contribui para certa ingenuidade sobre os reais interesses desses líderes, como parece ter sido o caso com Putin", diz o especialista em política dos EUA.

No primeiro mandato, Trump evitava criticar Putin, mesmo quando seu próprio governo aplicava sanções à Rússia. Embora não fossem aliados no sentido diplomático ou institucional, havia um alinhamento pessoal e retórico entre os dois líderes, o que gerou acusações internas nos EUA sobre conivência com interesses russos, especialmente após as investigações da interferência russa nas eleições de 2016, segundo Karina Stange Calandrin, professora de relações internacionais do Ibmec.

Trump adotou uma retórica de simpatia e não escondia sua admiração por Putin. No entanto, essa relação não pode ser definida como uma aliança formal, defende o professor de relações internacionais da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), Fernando Brancoli. "Donald Trump expulsou diplomatas russos após ataques com agentes químicos e manteve a presença militar dos EUA no leste europeu. Ou seja, foi uma relação marcada por proximidade simbólica e interesses pessoais, mas com limites institucionais".

Vladimir Putin faz passeio a cavalo em Tuva, sul da Sibéria, na Rússia, em 2009 Imagem: Alexei Druzhinin/Reuters

Tanto Trump quanto Putin cultivam a imagem do "homem forte", ressalta o professor Fernando Brancoli. Para ele, essa imagem é um arquétipo político baseado na autoridade, masculinidade agressiva e carisma viril.

"Putin aparece com frequência em situações que reforçam sua força física e militar, como andar a cavalo sem camisa, praticar judô, comandar operações militares. Trump, por sua vez, adotou uma linguagem de confronto permanente: ameaçou bombardear capitais inimigas, insultou aliados que discordavam de sua linha, atacou verbalmente a imprensa e instituições democráticas", diz o especialista da UFRJ.