Carro atropela multidão e deixa 30 feridos em fila de boate nos EUA

Um veículo ainda não identificado invadiu a calçada e atropelou uma multidão na fila de uma boate, deixando ao menos 30 pessoas feridas na madrugada de hoje em Los Angeles (EUA).

O que aconteceu

Ao menos sete pessoas estão em estado crítico. Outras seis vítimas estão em estado grave e dez encontram-se em estado estável, segundo informações do Corpo de Bombeiros local. Outras sete recusaram atendimento. O episódio ocorreu no bairro East Hollywood.

O condutor do veículo foi baleado após o atropelamento, segundo as autoridades. Em seguida, ele foi levado a um hospital para ser operado. Mas ainda não há informações sobre as circunstâncias que causaram o ferimento e o local onde ele foi atingido.