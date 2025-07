Torres de vento e muros altos: Velha Dubai ensina a amenizar calor extremo

O calor do deserto fez com que a população procurasse meios de abaixar a temperatura. Torres de vento de quatro andares foram construídas para resfriar as casas do bairro. A estrutura das torres gerencia o fluxo de ar e ajuda a combater o calor, captando o ar de fora e expulsando o ar quente de dentro por meio de suas fendas.

Pessoas se refrescam na praia de Umm Suqeim, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, no dia de maior calor já registrado para o mês de maio no país --51,6 ºC Imagem: Giuseppe Cacace - 23.mai.2025/AFP

Torres que ficam no topo das construções criam ventilação e resfriamento naturais. O ar mais fresco é capturado em altitudes mais elevadas e redirecionado para o interior do edifício. Segundo a BBC, em alguns casos, esse efeito é suficiente para reduzir as temperaturas internas em quase 10°C. A alternativa também é utilizada em outros países com temperaturas escaldantes, como o Irã.

As casas também eram construídas para aguentar o calor. As residências contavam com pátios fechados e janelas de treliça chamadas de Mashrabiya, que controlam a entrada de iluminação. Os corredores e cômodos, assim como as tintas e os materiais usados na construção, também eram cuidadosamente escolhidos, com o objetivo de refrescar o ambiente.

Junto à estrutura construída, a vegetação também era estrategicamente posicionada. Palmeiras altas, por exemplo, eram escolhidas para formar sombras nas residências.