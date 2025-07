'Príncipe adormecido' morre após 20 anos em coma na Arábia Saudita

Pequenos movimentos foram registrados em 2019. Essa foia última vez em que houve sinais de reação, com registros de pequenos movimentos dos dedos e da cabeça. No entanto, os sinais não evoluíram para uma melhora no estado de consciência.

Ele sonhava em seguir carreira militar. Al-Waleed frequentava um colégio militar na época do acidente e tinha o sonho de seguir a carreira das forças armadas. No último dia 18 de abril, completou 36 anos.

Pai lamentou a perda. O anúncio da morte foi feito ontem à tarde, pelo perfil oficial do pai no X (antigo Twitter). "Com corações cheios de fé no decreto e destino de Allah, e com profunda tristeza e pesar, lamentamos a morte do nosso amado filho", escreveu.

Líderes islâmicos manifestaram condolências. O GIC (Conselho Global de Imames), organização composta por líderes islâmicos de diversas vertentes, também se manifestou: