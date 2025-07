Em 6 meses, Trump age contra imigrantes e desafia comércio global

No começo do mês, Congresso norte-americano aprovou pacote que aumenta financiamento para o Serviço de Imigração e Alfândega. A agência teve seu orçamento de cerca de US$ 8 bilhões aumentado para mais de US$ 100 bilhões até 2029 e, assim, passou a ter o maior orçamento do governo.

Valor vai ajudar a custear detenção de pelo menos 100.000 pessoas. Também em julho, Trump inaugurou um centro de detenção de imigrantes na Flórida apelidado de "Alcatraz dos jacarés". Localizada em uma região de pântano habitada por jacarés e com a incidência de furacões, prisão foi construída em apenas uma semana e comporta até 5.000 pessoas. Segundo o governo, a própria natureza deverá desempenhar o papel de guardas contra eventuais fugas.

Presidente taxou países e Brasil se tornou principal alvo

Com a justificativa de equilibrar a balança comercial dos EUA, republicano impôs taxas a produtos vindos de diversos países. O Japão e a Coreia do Sul, por exemplo, foram taxados em 25%.

Canadá recebeu taxa de 35%; México e UE (União Europeia), de 30%. No caso dos países fronteiriços, Trump afirmou que a taxação também é em razão da crise do fentanil. Metais como o cobre, o aço e o alumínio também tiveram taxas de importação específicas estabelecidas.

Brasil é o país a receber a taxa mais alta até agora: de 50%. Trump justificou a medida com o tratamento dado pela Justiça brasileira ao ex-presidente Jair Bolsonaro e com decisões do STF contra big techs norte-americanas.