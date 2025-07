Algoz de Moraes, Marco Rubio ganha mais espaço no governo Trump

Primeiro integrante do governo Trump a atacar decisões do STF e interlocutor da família Bolsonaro, Marco Rubio é uma figura em ascensão no governo americano.

Em uma longa reportagem, a rede americana CNN argumenta que o secretário de Estado, Marco Rubio, vem se tornando um dos nomes de confiança de Donald Trump — apesar de não fazer parte do núcleo original de aliados do presidente.

Na sexta-feira, foi Marco Rubio quem anunciou as sanções dos EUA contra o ministro Alexandre de Moraes, a quem já havia ameaçado algumas vezes desde maio.