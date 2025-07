Avião militar cai em campus escolar e deixa 19 mortos em Bangladesh

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas após um avião de treinamento militar cair em um campus escolar de Daca, em Bangladesh, hoje.

O que aconteceu

Avião caiu 12 minutos após decolar e pegou fogo, segundo as Forças Aéreas. Caça F-7 BGI levantou voo às 13h06 no horário local (2h06 no horário de Brasília) e caiu às 13h18 (2h18). O piloto está entre os mortos e número de vítimas foi confirmado pelas Forças Aéreas.

Maioria dos feridos são estudantes com queimaduras. Ao todo, 120 pessoas chegaram ao hospital com entre 60% e 70% do corpo queimado, segundo o jornal local Prothom Alo. A maioria das vítimas tem entre 14 e 20 anos, segundo o Hospital Moderno de Uttara.