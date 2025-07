'Bullying de Trump contra Brasil sai pela culatra', opina colunista dos EUA

Um artigo do jornal americano The Washington Post, publicado ontem, afirma que o ''bullying'' do presidente Donald Trump contra o Brasil está ''saindo pela culatra''. O texto se refere ao anúncio de tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros nos EUA.

O que aconteceu

Para o colunista de assuntos internacionais Ishaan Tharoor, o presidente Lula ''percebeu uma oportunidade na crise''. O jornalista avalia que, enquanto as ameaças tarifárias do republicano fizeram outros países da região se curvarem em direção a Washington, o líder brasileiro se mostrou ''inabalável''.

O que se vê, diz ele, é um momento de ''benção para Lula''. Tharoor explica que as pesquisam mostram um apoio renovado ao seu governo diante da intimidação americana provocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.