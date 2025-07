Piloto desligou motor errado antes de queda de avião na Coreia, diz agência

Os pilotos do avião da Jeju Air — que pegou fogo durante um pouso de emergência em dezembro, na Coreia do Sul, deixando 179 mortos — desligaram o motor que estava funcionando melhor após colidirem com aves. A informação é da Reuters, com base em fontes próximas da investigação.

O que aconteceu

Perícia trouxe "evidências claras" sobre o que foi feito a bordo. Segundo uma fonte, o gravador de voz da cabine, dados do computador e um interruptor físico do motor encontrados nos destroços comprovam a ação dos pilotos durante a emergência. A fonte falou com a agência de notícias em condição de anonimato, pois o relatório oficial do acidente aéreo ainda não foi divulgado.

Boeing 737 não apresentava defeito antes de se chocar com aves. Depois da batida, o motor direito ficou severamente danificado e o esquerdo estava em condição melhor, disse um porta-voz do governo aos familiares das vítimas do acidente numa reunião realizada anteontem. O estado do motor esquerdo, porém, não foi informado.