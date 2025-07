China constrói protótipo de trem capaz de atingir até 600 km/h

Inclusão de tecnologia com suspensão eletrodinâmica supercondutora permite chegar aos 600 km/h. De acordo com o Rail Journal, o novo modelo de maglev alcança levitação estável por meio das forças eletromagnéticas geradas pelo movimento relativo entre ímãs supercondutores acoplados ao trem e bobinas de tração instaladas na via.

Com capacidade para cerca de 400 passageiros, trem opera mesmo sem energia

Ao todo, veículo terá oito vagões e poderá transportar 396 passageiros. Ele foi projetado para operar em uma guia semifechada, em forma de U, o que, conforme a fabricante, eliminaria o risco de sair da guia.

Sistema de levitação autoestabilizador faz com que não precise de controle ativo. Os ímãs supercondutores também podem continuar operando por mais de 1 hora em caso de falta de energia.

Trem tem design aerodinâmico otimizado. Segundo a publicação especializada, o veículo conta com um nariz aerodinâmico de 14,35 metros de comprimento, que reduz a resistência do ar e melhora a sustentação.

Carroceria é feita da combinação de alumínio de alta resistência com fibra de carbono. Desta forma, de acordo com a CRRC, o magleve alcança o equilíbrio desejável entre resistência, rigidez e estabilidade modal, com baixo peso estrutural.