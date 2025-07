Espanha defende pacto UE-Mercosul como escudo anti-Trump

EUA impuseram taxa de 30% para produtos europeus e de 50% para os brasileiros. O anúncio das novas taxas foi feito na primeira quinzena deste mês e elas devem passar a valer a partir de agosto. Enquanto não entram em vigor, os países estão tentando negociar; se não for possível, ameaçam aplicar a reciprocidade contra os EUA.

Ninguém ganha em guerras comerciais. Todos perdemos, incluindo empresas e trabalhadores norte-americanos. Decisões protecionistas injustificadas e injustas como essa destroem oportunidades.

Primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanchéz

Espanhol veio à América do Sul para cúpula progressista

Sánchez viajou para o Uruguai depois de participar de cúpula de líderes de esquerda em Santiago, no Chile. No evento de ontem, além do premier espanhol e dos presidentes uruguaio, Yamandú Orsi, e chileno, Gabriel Boric, os líderes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e da Colômbia, Gustavo Petro, estavam presentes.

Governantes advertiram que a democracia "está sob ataque". Eles aproveitaram o encontro para fazer um chamado em defesa da democracia ante a desinformação e os extremismos.

Lula disse que participantes da cúpula concordaram com a "necessidade de regulamentação das plataformas digitais". "A chave para um debate público livre e plural é a transparência de dados e uma governança digital global", disse o brasileiro.