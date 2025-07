FT chama Trump de imperador do Brasil; El País vê batalha só no começo

No artigo, com destaque, no alto da homepage do site do jornal inglês, Luce afirma que se existe um "farol da democracia liberal" no hemisfério ocidental atualmente, ele está em Brasília ou em Ottawa.

O El País afirma que a batalha de Trump contra o Brasil pode estar apenas começando.

Segundo a reportagem do jornal espanhol, com as tarifas sobre as exportações brasileiras e as sanções contra os ministros do Supremo, Trump "cruzou uma linha vermelha".

"É inédito que um presidente, sobretudo de uma república como os EUA, pratique extorsão contra outro presidente, se suas expectativas políticas ou institucionais não forem satisfeitas."

O economista Paul Krugman, Nobel de Economia, abordou as críticas de Trump ao Pix, em um artigo com o título "O Brasil inventou o futuro do dinheiro?"

Krugman argumenta que o Pix conseguiu o que os "defensores das criptomoedas falsamente alegam estarem aptos a oferecer: transações a baixo custo e inclusão financeira".