Homem é preso após denunciar desaparecimento da filha que ele mesmo matou

Um canadense foi preso após procurar a Polícia de Nova York, nos Estados Unidos, para reportar o desaparecimento de sua filha de 9 anos, e as autoridades descobrirem que foi ele mesmo quem, supostamente, matou a garota.

O que aconteceu

Luciano Frattolin, 45, acionou a polícia de NY no final de semana passado para reportar o desaparecimento da filha, Melina Galanis Frattolin. As autoridades fizeram buscas e encontraram o corpo da menina em um lago na região de Ticonderoga, no condado de Essex, no domingo. As informações são do jornal The New York Times.

Polícia descobriu que foi Luciano quem teria assassinado a filha e depois tentado ocultar o corpo. Ele foi indiciado ontem por homicídio em segundo grau e por ocultação de cadáver, mas se declarou inocente das acusações.