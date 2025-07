'Depósito de Trump': envio de deportados para país africano choca moradores

Moradores não querem que país seja "depósito". Críticos da deportação em Essuatíni afirmam que é inaceitável que o país seja tratado como "depósito" de pessoas consideradas impróprias para viverem nos EUA. Não há uma data ainda para o envio destes homens aos seus países de origem.

Oposição acredita que presos aceitos pelo governo oferecem riscos às comunidades locais. O partido de oposição Pudemo afirmou que aceitar deportados estrangeiros dos EUA "oferece um risco sério às já vulneráveis comunidades". Especialmente porque o país já estaria "lutando contra uma grave praga" de crimes como estupro e assassinato, alertou em comunicado à rede CNN. O país já tem prisões congestionadas e sofre com altos níveis de criminalidade, além de pobreza e desemprego.

Decisão ainda seria racista. Lucky Lukhele, membro da Rede de Solidariedade da Suazilândia (grupo de exilados da sociedade civil na África do Sul que ainda ostentam o antigo nome do país), disse à rede americana que este era um caso "de claro racismo por pensar que a África é um depósito de lixo para Donald Trump". Ele ainda garantiu ter informações de fontes anônimas de que os EUA enviarão mais deportados ao país.

Governo garante que homens representam "nenhuma ameaça ao país ou aos seus cidadãos". A porta-voz do governo local, Thabile Mdluli, afirmou à rede americana CNN que a nação estava colaborando com os EUA, após uma negociação de meses, e que trabalharia também com a OIM (Organização Internacional para as Migrações), uma agência da ONU, para "facilitar a passagem destes presos para os seus países de origem".

Qual o interesse dos EUA em Essuatíni?

Deportações foram classificadas como "negócios obscuros". A acusação é do MSF (Multi Stakeholder Forum), uma coalizão de outros grupos da sociedade civil de Essuatíni. A porta-voz do reino, Mdluli, disse que os termos do acordo entre a coroa e os EUA permanecem sendo "informação secreta" e disse não ter mais informações sobre a chegada de novos deportados.