Rússia usa jogos para recrutar crianças e fabricar drone militar, diz site

Por meio de um jogo online, a Rússia está recrutando crianças para desenvolver tecnologias para a produção de equipamentos militares. A informação é parte de uma investigação realizada pelo site russo Insider, que foi expulso do país após o início da guerra contra a Ucrânia.

O que aconteceu

Autoridades russas estão financiando a criação de jogos e organizando competições para recrutar estudantes do ensino médio para empresas de tecnologia militar. A iniciativa é parte de um esforço para superar sanções e aumentar a produção de drones com tecnologia de ponta no país. O artefato tem sido parte fundamental na guerra contra a Ucrânia.

O projeto Berloga foi lançado em julho 2022, 5 meses após a invasão ao território ucraniano. O jogo consiste em ajudar "ursos inteligentes" a se defender de abelhas. Em um deles, os jogadores usam drones para proteger seu "mel energético". Em outro, eles pilotam quadricópteros (um tipo de drone com quatro hélices) e entregam cargas usando coordenadas precisas.