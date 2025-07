Famílias recebem corpos trocados de vítimas da Air India no Reino Unido

Familiares dos mortos na queda do avião da Air India, em junho, receberam restos mortais com erros de identificação no Reino Unido. A informação é do Daily Mail.

O que aconteceu

Erro foi descoberto por legista britânica. A médica Fiona Wilcox ficou responsável pela identificação dos restos mortais de 12 vítimas repatriados da Índia. Segundo o tabloide britânico, ao comparar o DNA dos restos mortais com amostras fornecidas pelos familiares, ela identificou incompatibilidades.

Família cancelou funeral depois de saber que o corpo que recebeu não era do ente querido. A informação foi fornecida ao site pelo advogado James Healy-Pratt, que representa os familiares das vítimas.