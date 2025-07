'Japão em 1º lugar': como partido de extrema direita ganha destaque no país

Com o país batendo recordes de turistas e imigrantes, o discurso anti-imigração do Sanseito ganhou força. Em 2024, o Japão recebeu mais de 37 milhões de visitantes, cenário usado pela legenda para defender restrições a estrangeiros, à cidadania e às regras de segurança.

O crescimento do Sanseito expõe o desgaste do PLD e a busca por alternativas. Para Paulo Watanabe, professor de relações internacionais da Universidade São Judas Tadeu, o avanço do partido revela o cansaço de parte da sociedade japonesa com a política dominada pelo PLD desde o pós-guerra. "Parte da sociedade japonesa busca mudanças em temas polêmicos, como a permanência de estrangeiros, a política de defesa e os impostos", afirma.

Partido de direita conquistou eleitores que rejeitam o nacionalismo moderado do governo. Watanabe destaca que o partido deu voz a um eleitorado que não se sentia representado pelo PLD. "Eles sempre estiveram lá, mas agora ganharam voz."

O poder do Sanseito está mais em pressionar o debate público do que em mudar a política externa. "Trata-se de uma oposição crescente, que tem como objetivo denunciar os males da atual política. Mas, na prática, as coisas são bem diferentes do discurso", diz Watanabe.

O avanço eleitoral do partido marca uma nova etapa na política japonesa. Segundo Watanabe, o partido conquistou um público fiel e recursos consideráveis. "O Sanseito tem pautas muito diferentes do convencional, sendo uma oposição de delicado manejo", diz o professor.

Fenômeno ainda não representa ameaça à democracia japonesa. Watanabe considera cedo para falar em riscos institucionais. "Ainda é cedo para avaliar os riscos. Por enquanto, vejo mais um discurso voltado a seus apoiadores do que um projeto real de ruptura".