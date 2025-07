Ladrão invade casa na Espanha e observa mulher dormindo nua: 'Doentio'

A Polícia Nacional da Espanha investiga um caso incomum de um homem que invadiu a casa de um casal e permaneceu no quarto observando a mulher dormir nua. Depois, ele roubou dinheiro e saiu do imóvel.

O que aconteceu

O ladrão entrou no quarto oito vezes para observar as partes íntimas da mulher. Ao invés de vasculhar o dormitório para levar pertences, o suspeito se aproxima da vítima, identificada como Pilar, e a observa nua com a ajuda de uma lanterna, enquanto ela dorme ao lado do marido, Álex.

Ele ficou na casa por 32 minutos, e levou € 300 (cerca de R$ 1.900 na cotação atual) e a bolsa de Pilar. Ao jornal Espejo Público, o casal contou que só percebeu o assalto, que ocorreu durante a madrugada do dia 2 de junho, na manhã seguinte, ao não encontrar o pertence da mulher.