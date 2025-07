O que se sabe sobre o chinês que enganou homens e vendeu vídeos íntimos

A mídia local havia informado que Jiao recebeu ao menos 1.691 homens nestas condições. As autoridades chinesas, no entanto, negaram a informação, alegando que ainda estão apurando a quantidade de pessoas envolvidas. A polícia também desmentiu rumores de que Jiao seria portador do vírus HIV e teria infectado 11 homens.

Vazamento dos vídeos e julgamento

Os vídeos de Jiao vazaram e viralizaram rapidamente em redes como o X (antigo Twitter) e o TikTok. Algumas das vítimas teriam se reconhecido nos vídeos e denunciado o chinês à polícia, segundo o SCMP.

Sister Hong em um dos encontros realizados no apartamento Imagem: Reprodução

Em um dos vídeos viralizados, Sister Hong pede ao homem que lave o pênis antes do sexo oral. Entre as publicações sobre o caso, estão diversas sátiras, montagens e até mesmo anime em que os personagens são Sister Hong e os parceiros.

O vazamento das imagens causou a exposição de inúmeros homens que tiveram relações com Jiao. Montagens com centenas de rostos dos envolvidos passaram a circular. Segundo o SCMP, um dos parceiros de "Sister Hong" é professor no jardim de infância e foi reconhecido pela mãe de um de seus alunos. Outro homem foi identificado pela própria noiva.