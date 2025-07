Avião com 49 pessoas cai na Rússia; não há sobreviventes, diz imprensa

Um avião com 49 ocupantes caiu hoje na região de Amur, no Extremo Oriente da Rússia. Autoridades locais informam à agência russa Tass que não há sobreviventes.

O que aconteceu

Fuselagem da aeronave modelo Antonov an-24 foi encontrada em chamas, segundo a agência de notícias Tass. O avião da Angara Airlines tinha saído de Blagoveshchensk e estava a caminho da cidade de Tinda quando sumiu dos radares.

Os destroços foram achados a 16 quilômetros do ponto de destino do avião. Segundo o centro de proteção civil de Tinda, uma checagem aérea do ponto da queda mostra que não há registro de sobreviventes.