Brasileiro é preso por tráfico na Indonésia; punição é pena de morte

Um brasileiro de 25 anos, acusado de trabalhar como "mula" para o tráfico internacional, foi preso com 3 kg de cocaína ao tentar entrar na Indonésia.

O que aconteceu

Yuri Bezerra da Silva foi preso com a droga ao desembarcar no aeroporto de Bali, em 13 de julho. Os 3 kg de cocaína estavam escondidos nos pertences do brasileiro e foram identificadas no momento em que a bagagem dele passou pelo raio-x.

Brasileiro confessou que transportava a droga e que receberia R$ 150 mil pelo serviço, segundo a polícia da Indonésia. Durante coletiva de imprensa nesta quinta-feira, o porta-voz da polícia de Bali, Sinar Subawa, apontou que Yuri servia como "mula" para o tráfico internacional, ou seja, ajudava a transportar drogas para outros países.