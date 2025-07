Israel publica vídeo de 'Gaza do futuro' com Trump Tower feito por IA

Nas novas ruas da suposta "Gaza do futuro", há prédios altos ao redor da praia, homens e mulheres comendo e brindando. O vídeo termina com um show de fogos de artifício à beira-mar.

Ataques do Hamas a Israel, em 7 de outubro de 2023, são relembrados. A simulação traz uma retrospectiva da guerra, com imagens de cidades destruídas e frases relembrando conflitos.

Material apresenta "Novo Oriente Médio", com "plano de Imigração Voluntária". Presidente americano aparece com Netanyahu e Gamliel assinando um documento criado pela ministra para promover a saída de palestinos da Faixa de Gaza em direção a outros países que os aceitem como residentes. No vídeo de IA, princípios do acordo são apresentados por Trump como "base para a política americana".

É assim que Gaza será no futuro. Migração voluntária de moradores de Gaza somente com Trump e Netanyahu. Somos nós ou eles! Gila Gamliel, ministra da Inovação, Ciência e Tecnologia de Israel

Legenda do post traz link de proposta do Ministério da Inteligência de Israel com três alternativas para o destino de Gaza: