Trump sobe tarifa mínima para 15% e fala em teto de 50%

Uma grande parte da população de Gaza está passando fome. Eu não sei como isso poderia ser chamado, senão fome em massa. E é algo provocado pelo homem, isso está muito claro. Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde

Escultura de Donald Trump saindo de um bueiro, criada pelo artista James Colomina, é exibida em Manhattan Imagem: Kylie Cooper/Reuters

Espanha derrota Alemanha e fará a final da Euro feminina contra a Inglaterra

A seleção feminina da Espanha derrotou ontem a Alemanha por um a zero na prorrogação, com gol de Aitana Bonmatí. Com o resultado, a equipe disputará a final da Euro 2025 no domingo contra a Inglaterra, que venceu a Itália anteontem por 2 a 1. A partida repetirá o confronto da final da última Copa do Mundo, disputada na Austrália em 2023 e vencida pelas espanholas por um a zero. A Espanha chegará à decisão como favorita, embora a Inglaterra tenha sido a última seleção a derrotar as espanholas, por uma zero, em fevereiro.

Avião com 49 pessoas a bordo cai no leste da Rússia

Um avião com 49 pessoas a bordo caiu hoje na região de Amur, no leste da Rússia. Entre os 43 passageiros, havia cinco crianças. Segundo as equipes de resgate, não há sinais de sobreviventes. O Antonov AN-24, fabricado na década de 1970, desapareceu do radar quando sobrevoava uma área de floresta pouco antes do pouso na cidade de Tinda, onde há uma importante ligação ferroviária para a China. Imagens mostram fumaça subindo do local da queda. O voo era operado pela Angara, uma empresa privada da Sibéria.