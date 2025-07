Atirador mata uma pessoa e alunos ficam trancados em universidade dos EUA

Primeira notificação para que alunos ficassem isolados foi dada às 6h17 no horário local (9h17 no horário de Brasília). Nas redes sociais, a universidade pediu que as pessoas evitassem o campus central e, caso estivessem no local, permanecessem dentro dos seus quartos, em isolamento. "O suspeito está à solta e talvez ainda esteja no campus", afirmou a universidade.

Alunos foram orientados a baixar aplicativo que funciona como botão de pânico. O sistema desenvolvido pela universidade funciona como um "blue light phone", um dispositivo que, com um clique, liga para serviços de emergência.

400 estudantes estão isolados, segundo a universidade. Eles estão em dois dormitórios diferentes e, quando o campus for liberado, serão retirados do local de ônibus.

Polícia ofereceu recompensa por paradeiro de atirador. Aquele que indicar, mesmo que anonimamente, onde está o suspeito, pode ganhar até US$ 1.000 (equivalente a R$ 5.500).

Centro médico do campus é o único local que continua aberto. Todos os outros serviços da instituição foram fechados e a polícia segue no campus. Às 11h15 no horário local (14h15 no horário de Brasília), a universidade continuava a orientar os alunos a manterem o isolamento.