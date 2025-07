Camboja pede na ONU cessar-fogo com Tailândia após conflito com 11 mortos

O Camboja pediu, nesta sexta-feira (25) um "cessar-fogo imediato" e "incondicional" com a Tailândia durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU. O confronto na fronteira já resultou na morte de pelo menos 11 pessoas, de acordo com a Agence France-Presse (AFP).

O que aconteceu

Chhea Keo, embaixador do Camboja junto às Nações Unidas, reafirmou o apelo por uma solução pacífica para o conflito. A declaração foi feita durante reunião fechada entre os dois países no Conselho de Segurança.

O embaixador criticou as acusações da Tailândia, questionando como um país pequeno e com um exército três vezes menor poderia ser acusado de atacar um "grande vizinho". O Conselho de Segurança, por sua vez, "pediu a ambas as partes moderação, máxima moderação e uma solução diplomática.