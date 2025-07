Livro de aniversário de Epstein tem cartas de Trump e Clinton, diz jornal

Livro lista Trump e Clinton como "amigos". Segundo o jornal, o material conta com um índice que separa as homenagens por categorias. O ex-presidente e o atual presidente dos EUA estão ao lado de personalidades na categoria de amigos.

Jeffrey Epstein cometeu suicídio na prisão Imagem: Netflix/Divulgação

Livro com cartas para o bilionário foi montado pela namorada de Epstein, Ghislaine Maxwell. O presente tem mais de 50 declarações, entre elas, da designer Vera Wang e de Leon Black, ex-presidente do Museu de Arte Moderna de Nova York. Com ajuda de assistentes, Maxwell reuniu cartas, desenhos, fotos e outras declarações, escaneou os documentos e os imprimiu, segundo o jornal.

Bill Clinton não comentou sobre o assunto. O Wall Street Journal reproduziu uma nota antiga, divulgada pela equipe do democrata em 2019, afirmando que as relações entre os dois foram cortadas mais de uma década antes da prisão de Epstein.

Suposta carta de Trump tinha "conteudo obsceno". De acordo com o WSJ, a carta continha o esboço de uma mulher nua, acompanhado pela assinatura de Trump e com a seguinte mensagem: "Feliz aniversário. Que todos os dias sejam outro segredo maravilhoso".

Divulgação do documento fez Trump processar jornal. O presidente acusou duas empresas de Rupert Murdoch, que é dono do canal Fox News, de difamação. Ele também processou nominalmente dois repórteres do Wall Street Journal.