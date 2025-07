Diários de adolescentes na URSS de Stalin falam sobre amor, fome e pressão

Penso na minha futura grande obra literária, na qual mostrarei minha vida e darei uma descrição completa da sociedade contemporânea. (1941)

No exterior, o amor é o principal objetivo da vida... Para nós, o amor é uma preocupação secundária. O mais importante é o trabalho comunitário. Raramente dizemos a palavra 'amor'. ...Apaixonei-me por uma garota, mas ela não me amava de volta... Em meus pensamentos, eu só queria olhar para ela e não macular meu delicado ser com sonhos sobre relações sexuais. (1941)

Uma nova vida começa. É por isso que escrevi minha autobiografia... A guerra transforma todos em adultos. Eu pensava que era um menino, mas agora estou sendo convocado como um adulto. (Enquanto se preparava para o recrutamento militar em 1941)

'Esperavam muito desses meninos'

Outro diário estudado foi do adolescente russo Vasilii Trushkin. Ele foi descrito pela pesquisadora como "um camponês melancólico e taciturno" que escrevia poesia e aspirava a ser escritor. Aos 12 anos, sua família fugiu da fome na região de Saratov, no sudoeste da Rússia, mudando-se para a Sibéria.

Vasilii Trushkin aos 15 anos em 1937 Imagem: Divulgação/ Anna Trushkina/Universidade de Cambridge

Jovem falava sobre amor e sobre perspectivas do futuro. Vasilii escreveu um trecho sobre uma garota chamada Natasha. "É tão agradável sentir a proximidade de uma mulher amada! Do vaso sagrado, cantado por muitos poetas, bebi avidamente o prazer. Depois, já na cama, não consegui me acalmar por um longo tempo."