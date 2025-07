Israel vai permitir ajuda a Gaza com paraquedas; 122 morreram de fome

Israel anunciou hoje que vai autorizar que países estrangeiros enviem ajuda humanitária à Faixa de Gaza com paraquedas. Segundo autoridades locais, nove pessoas morreram de fome desde ontem e 122 desde o começo da guerra, em 2023.

O que aconteceu

Jordânia e Emirados Árabes Unidos são as duas nações com autorização para a entrega. Os lançamentos de ajuda humanitária serão coordenados entre os países e as Forças de Defesa Israelense, afirmou o jornal Times of Israel.

Expectativa é de que os primeiros pacotes sejam enviados ainda hoje. Uma fonte militar afirmou ao jornal israelense que as articulações Jordânia e Israel são feitas nesta tarde (manhã de hoje, em Brasília). A quantidade de ajuda humanitária a ser enviada não foi esclarecida até o momento.