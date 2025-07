Ex-deputado George Santos se entrega e é preso nos EUA

O homem, filho de brasileiros, foi o sexto deputado da história a ser expulso do congresso dos EUA. Ele teve o mandato cassado por desvio de recursos de campanha, que teriam sido usados para pagar aplicações de botox e assinaturas na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans, segundo investigações.

Crimes pelos quais Santos foi condenado

0:00 / 0:00 Siga UOL Notícias no

"Rede descarada de enganos", definiram os promotores sobre a conduta de Santos. De acordo com a denúncia, o ex-deputado enganou eleitores e alimentou a própria ascensão política por meio de mentiras, roubos e fraudes de identidade.

Fraudes em arrecadação. Os promotores alegam que Santos, com a ajuda da ex-tesoureira de campanha Nancy Marks, falsificou os registros da Comissão Eleitoral Federal, fabricando contribuições de doadores e inflando os totais de arrecadação de fundos para atingir o limite de US$ 250 mil (cerca de R$ 1,4 milhão, na cotação atual). O valor era necessário para se qualificar dentro do Partido Republicano a disputar uma cadeira por um distrito de Nova York durante a campanha eleitoral de 2022. Marks se declarou culpada e aguarda a sentença em junho.

Doações falsas. Quando informado de que não havia atingido o valor necessário, Santos enviou uma mensagem de texto a um associado: "Vamos fazer isso de forma um pouco diferente". Segundo os promotores, a abordagem diferente incluía o envio de doações falsas atribuídas a familiares, indivíduos fictícios e até mesmo identidades roubadas de apoiadores idosos.