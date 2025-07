Intimidação dos EUA 'sai pela culatra e impulsiona Lula', diz The Economist

Um artigo de opinião publicado ontem pela revista britânica The Economist afirmou que, "desde o fim da Guerra Fria", os EUA "raramente" interferiram "tão profundamente" em um país latino-americano.

O que aconteceu

Publicação destaca reunião dos Brics como gatilho para intervenção. Segundo o texto, cúpula realizada no Rio de Janeiro, no começo de julho, irritou o presidente dos EUA, Donald Trump. Além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entre outros países, integram o grupo.

Em declaração conjunta, países do bloco criticaram políticas tarifárias dos EUA. Na avaliação dos membros, ações como a de Trump trazem "incerteza às atividades econômicas e comerciais internacionais".