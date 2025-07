Macron anuncia reconhecimento do Estado palestino

Imagem: Divulgação / Casa Branca

Aprovação de Trump nos EUA cai para 37%, menor nível desde a posse

A aprovação do presidente americano, Donald Trump, caiu para 37% segundo uma pesquisa Gallup divulgada ontem. É o pior índice do republicano no atual mandato e só superior aos 34% do final de seu primeiro mandato. Na pesquisa anterior, realizada em junho, o índice era de 40% e chegou a 47% antes da posse. A queda foi maior entre os eleitores que se declaram independentes, de 36% em junho para 27% agora. Trump, porém, conseguiu uma aprovação de 89% entre os eleitores republicanos, um índice que tem se mantido, dentro da margem de erro, desde o início do ano.

Imagem: STR/AFP

Confrontos entre Tailândia e Camboja deixam mais de 100.000 deslocados

Mais de 100.000 pessoas abandonaram a área de fronteira entre a Tailândia e o Camboja por causa dos confrontos entre as forças militares dos dois países que entraram hoje no segundo dia. O governo tailandês afirmou que as hostilidades, que já deixaram 16 mortos, podem provocar uma guerra entre os dois países, mas recusou as ofertas de mediação. A Tailândia e o Camboja se acusam mutuamente pelo início da violência. A tensão na região, onde há locais sagrados disputados pelos dois países, remonta à retirada francesa do Camboja, após a Segunda Guerra.

Ucranianos protestam contra lei que reduz poder de agências anticorrupção; após pressão internacional, Zelensky disse que reveria a medida Imagem: Reuters

