Musk ordenou corte da Starlink na Ucrânia para atrapalhar operação militar

Elon Musk ordenou o desligamento do serviço de internet Starlink na Ucrânia em setembro de 2022. O objetivo era atrapalhar a ofensiva militar ucraniana que buscava retomar territórios tomados pela Rússia, segundo fontes da Reuters.

O que aconteceu

Bilionário teria dado a ordem diretamente a um engenheiro da SpaceX, controladora da Starlink. Ele foi orientado a cortar o sinal em regiões estratégicas como Kherson, que a Ucrânia tentava recuperar.

De acordo com fontes da agência, mais de cem terminais Starlink foram desativados, o que gerou um sério impacto nas operações ucranianas. A interrupção deixou drones e sistemas de artilharia com falhas de comunicação, prejudicando as ações militares no território.