OEA chama de 'equívoco' saída do Brasil de aliança sobre Holocausto

O comissário da OEA (Organização dos Estados Americanos) para o Monitoramento e Combate ao Antissemitismo, Fernando Lottenberg, disse hoje que a decisão do Brasil de deixar a IHRA (Aliança Internacional para a Memória do Holocausto) é "um gesto na direção errada".

O que aconteceu

Discordar do governo israelense sem afetar a segurança da comunidade judaica é um caminho possível, afirmou Lottenberg. De acordo com o comissário, é um "equívoco" relacionar o antissemitismo pregado pela organização intergovernamental que atua na memória do genocídio do povo judeu com a tensão diplomática com Tel Aviv.