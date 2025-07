Oposição nos EUA pede que Trump cancele tarifas ao Brasil: 'Abuso de poder'

Presidente dos EUA anunciou taxa de 50% ao Brasil em julho. Em carta divulgada no dia 9, Trump confirmou a aplicação de uma alíquota extra de 50% sobre todos os produtos importados do Brasil.

O republicano condicionou a retirada da sanção à extinção do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele ainda citou decisões do STF (Supremo Tribunal Federal) contra plataformas digitais dos EUA para embasar sua decisão.

Brasil tenta negociar com EUA. Desde o anúncio de Trump, o governo federal estuda maneiras de dialogar com a Casa Branca sobre o tarifaço. Porém, a poucos dias de a medida começar a valer, os canais oficiais de negociação entre os governos dos EUA e do Brasil permanecem fechados. Diante do silêncio americano, membros do Palácio do Planalto consideram cada vez mais difícil a possibilidade de reverter o tarifaço antes de 1º de agosto.

Leia a íntegra da carta dos senadores democratas abaixo:

Escrevemos para expressar preocupações significativas sobre o claro abuso de poder inerente à sua recente ameaça de lançar uma guerra comercial com o Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça tarifária do seu governo claramente não é direcionada a isso.

Nem se trata de um déficit comercial bilateral, já que os EUA tiveram um superávit comercial de US$ 7,4 bilhões com o Brasil em 2024 e não registram déficit comercial com o Brasil desde 2007. Em vez disso - como você declara explicitamente em sua carta ao presidente brasileiro Lula da Silva - a ameaça de impor tarifas de 50% sobre todas as importações do Brasil e a ordem do Representante Comercial dos EUA para iniciar uma investigação nos termos da Seção 301 da Lei de Comércio de 1974 têm como objetivo principal forçar o sistema judicial independente do Brasil a interromper o processo contra o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro.