Asteroide do tamanho de um prédio pode atingir a Lua em 7 anos, diz Nasa

Um asteroide do tamanho de um prédio pode atingir a Lua em sete anos, de acordo com a Nasa. Se o evento de fato ocorrer, a colisão provocará um clarão que poderá ser visto da Terra a olho nu, enquanto os detritos podem atingir sondas espaciais e satélites.

O que aconteceu

O asteroide foi batizado de 2024 YR4. Com 60 metros de diâmetro, ele tem 4,3% de chance de atingir a Lua em 2032. Embora pequena, a possibilidade está aumentando. Na última estimativa, essa chance era de 3,8%, relata reportagem da CNN norte-americana.

O impacto seria um evento único para a humanidade testemunhar. Os cálculos sugerem que o impacto tem maior chance de acontece no lado da Lua que pode ser visto da Terra. A colisão criaria um clarão que seria visível a olho nu por muitos segundos, de acordo com Paul Wiegert, professor de astronomia e física na Western University, no Reino Unido.