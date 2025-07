Israel não tem provas de que Hamas rouba comida enviada a Gaza, diz jornal

Fontes militares do Exército de Israel disseram que o país não tem provas de que o grupo extremista Hamas roube a ajuda humanitária entregue pela ONU na Faixa de Gaza. A justificativa é usada por autoridades israelenses para explicar a fome que assola os palestinos desde o início da guerra, em 2023, e aumentou vertiginosamente nas últimas semanas.

O que aconteceu

Não há provas de "roubos regulares" ao estoque da ONU, que hoje é o maior fornecedor de ajuda humanitária no enclave. Fontes de alta patente do exército israelense ouvidas pelo The New York Times afirmaram que, apesar de terem registros de ataques do Hamas a suprimentos de organizações menores, não há dados de saques envolvendo a distribuição das Nações Unidas.

Operação de distribuição da ONU era confiável e "menos vulnerável", segundo os militares ouvidos pelo NYT. Desde maio, o sistema de distribuição de ajuda humanitária em Gaza mudou. Antes, ele era gerido pelas Nações Unidas, mas hoje ele é organizado por uma empresa privada, de origem americana, guardada por segurança armada em uma área comandada por forças militares israelenses.