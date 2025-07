Israel retoma envio aéreo de comida à Gaza; ONU diz que medida é ineficaz

Esta noite, entregas aéreas de ajuda humanitária serão retomadas, como parte dos esforços em curso para permitir e facilitar a entrada de ajuda em Gaza.

Exército de Israel, em nota

Philippe Lazzarini, chefe da agência da ONU para Refugiados Palestinos, disse hoje cedo que lançamento aéreo é ineficaz. Para ele, essa estratégia é "cara, ineficaz e pode até mesmo matar civis famintos", segundo postagem publicada no X.

Segundo a ONU, 6.000 caminhões de ajuda humanitária aguardam autorização para passar nas fronteiras da Jordânia e Egito. "A ajuda terrestre é mais fácil, efetiva, rápida, barata e segura.", afirmou o comissário.

Envio de ajuda com paraquedas deixou 12 mortos em 2024. Um "mal-funcionamento" de um dos paraquedas enviados com suprimentos fez com que os alimentos caíssem no mar em Beit Lahia. Ao todo, 12 pessoas que nadaram até os pacotes de ajuda humanitária morreram afogadas.

Israel não conseguiu comprovar que Hamas rouba comida

Não há indícios de que o Hamas rouba a comida da ONU, como afirmado por Israel para justificar a fome na região. Fontes militares ouvidas pelo The New York Times afirmaram que, apesar de registros de roubos do grupo extremista contra grupos humanitários menores, não há qualquer evidência de que alimentos distribuídos pela ONU, que faz a maioria da ajuda humanitária no país, tenham sido saqueados.