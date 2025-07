Maduro não é presidente da Venezuela, diz comunicado dos Estados Unidos

Os Estados Unidos afirmaram hoje que "Nicolás Maduro não é o presidente da Venezuela". A declaração, assinada pelo secretário de Estado Marco Rubio, marca o aniversário de um ano da proclamação —sob críticas e desconfiança— da reeleição do ditador, que comanda o país desde 2013.

O que aconteceu

"O regime de Maduro não é o governo legítimo", disse Rubio em um comunicado à imprensa. O país comandado por Trump afirmou que o venezuelano não tem embasamento para se declarar vencedor, que "manipulou o sistema eleitoral por anos" e que os EUA seguem "apoiando a restauração da democracia da Venezuela".

Governo dos EUA também disse que Maduro é líder do cartel de Los Soles, organização narcotraficante do país. "Ele é responsável por traficar drogas para os Estados Unidos e Europa", afirmou Rubio. Na sexta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA anunciou que sancionou o cartel, alegando que ele seria comandado por Maduro e por "outros membros de alto escalão do governo".